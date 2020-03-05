Правительство РФ присудило премию тульскому музею изобразительных искусств

5 Март 2020 2020-03-05T10:56:45+03:00

В фондах ТМИИ – более 25 тысяч произведений и предметов искусства

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Тульской области присуждена премия в области культуры за проект «Тульский музей изобразительных искусств: перезагрузка в 100-летний юбилей». Соответствующее распоряжение подписал 2 марта Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, 100-летний юбилей ТМИИ отметил в 2019 году. В музее провели капремонт, закуплено новое оборудование, установлена современная система охраны музейных ценностей, обновлена экспозиция, начато сотрудничество с ведущими федеральными музеями и организованы новые программы для посетителей.

В фондах ТМИИ – более 25 тысяч произведений и предметов искусства. Среди них – шедевры русских и зарубежных авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU