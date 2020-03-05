Определились все полуфиналисты Тульской баскетбольной любительской лиги

5 Март 2020 2020-03-05T10:26:14+03:00

Очередные матчи плей-офф выявили четыре команды, которые попытаются выйти в финал первого дивизиона

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В последнем четвертьфинале тульский ВСК выиграл у КБП - 85:65, «Двадцатьпятые» туляки победили у новомосковскую ДЮСШ-2 - 71:61.

Таким образом сформированы две пары полуфиналистов: ВСК против «Двадцатьпятых» и «Новомосковск» против «Ясногорска».

ИСТОЧНИК KP.RU