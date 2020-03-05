5 Март 2020 2020-03-05T10:04:02+03:00

Новый Кубок чемпионов России по футболу побывает в Туле Фото: материалы пресс-служб

Произойдет это событие в рамках трофи-тура главного трофея футбольной премьер-лиги

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В Тулу его привезут 14 марта, когда «Арсенал» в 22 туре чемпионата страны примет на своем поле казанский «Рубин».

Программа пребывания трофея пока еще не оглашена. Дизайн нового кубка был представлен перед стартом весенней части чемпионата России.

ИСТОЧНИК KP.RU