2020-03-05T10:04:02+03:00
Спорт

Новый Кубок чемпионов России по футболу побывает в Туле

Произойдет это событие в рамках трофи-тура главного трофея футбольной премьер-лиги
Игорь КОПЫТОВ
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Новый Кубок чемпионов России по футболу побывает в ТулеНовый Кубок чемпионов России по футболу побывает в ТулеФото: материалы пресс-служб
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В Тулу его привезут 14 марта, когда «Арсенал» в 22 туре чемпионата страны примет на своем поле казанский «Рубин».

Программа пребывания трофея пока еще не оглашена. Дизайн нового кубка был представлен перед стартом весенней части чемпионата России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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