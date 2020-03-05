2020-03-05T10:00:46+03:00
Общество

Управляющий директор АО "КБП" Дмитрий Коноплев выразил соболезнования родным Лидии Аслиян

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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Заместитель генерального директора АО "НПО "Высокоточные комплексы" - управляющий директор АО "КБП" Дмитрий Коноплев выразил соболезнования родным и близким Лидии Аслиян.

Напомним, бывшего директора лицея № 2 им. Б.А. Слободкова не стало 3 марта, в день ее 73-летия.

Руководитель предприятия отметил, что уход из жизни Заслуженного учителя Российской Федерации стал большой утратой:

- Лидия Михайловна была человеком большой души, умела создать в коллективе атмосферу творчества и увлеченности делом. Ее всегда отличали высокий профессионализм , исключительная работоспособность, требовательность к себе и подчиненным, активная жизненная позиция.

Совместно с Лидией Михайловной нами была проведена большая работа по организации Физико-математической школы им. академика Шипунова, благодаря которой учащиеся тульских школ получили возможность повышать свой образовательный уровень по естественно-научным дисциплинам и поступать в ведущие вузы страны. Огромная заслуга в успешной реализации данного проекта, несомненно, принадлежит Лидии Михайловне. Ее восторженная помощь и содействие в организации образовательного процесса, ее энергичность и оптимизм всегда приводили к высоким результатам.

Плодотворная деятельность Лидии Михайловны, ее вклад в развитие школьного образования неоднократно отмечались высокими наградами.

Светлая память о Лидии Михайловне Аслиян навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Лидии Михайловны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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