Управляющий директор АО "КБП" Дмитрий Коноплев выразил соболезнования родным Лидии Аслиян
Заместитель генерального директора АО "НПО "Высокоточные комплексы" - управляющий директор АО "КБП" Дмитрий Коноплев выразил соболезнования родным и близким Лидии Аслиян.
Напомним, бывшего директора лицея № 2 им. Б.А. Слободкова не стало 3 марта, в день ее 73-летия.
Руководитель предприятия отметил, что уход из жизни Заслуженного учителя Российской Федерации стал большой утратой:
- Лидия Михайловна была человеком большой души, умела создать в коллективе атмосферу творчества и увлеченности делом. Ее всегда отличали высокий профессионализм , исключительная работоспособность, требовательность к себе и подчиненным, активная жизненная позиция.
Совместно с Лидией Михайловной нами была проведена большая работа по организации Физико-математической школы им. академика Шипунова, благодаря которой учащиеся тульских школ получили возможность повышать свой образовательный уровень по естественно-научным дисциплинам и поступать в ведущие вузы страны. Огромная заслуга в успешной реализации данного проекта, несомненно, принадлежит Лидии Михайловне. Ее восторженная помощь и содействие в организации образовательного процесса, ее энергичность и оптимизм всегда приводили к высоким результатам.
Плодотворная деятельность Лидии Михайловны, ее вклад в развитие школьного образования неоднократно отмечались высокими наградами.
Светлая память о Лидии Михайловне Аслиян навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Лидии Михайловны.
ИСТОЧНИК KP.RU