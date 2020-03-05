Туляк стал победителем Первых зимних спортивных игр спортсменов-любителей по конькобежному спорту
Даниил Базоров, в последнее время более известный как велосипедист, показал лучшее время на 500-метрах
Туляк стал победителем Первых зимних спортивных игр спортсменов-любителей по конькобежному спортуФото: соцсети
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В Играх, прошедших в подмосковной Коломне, приняли участие более 130 конькобежцев, не имеющих статуса профессионалов, из 21 региона.
Даниил Базоров является одним из немногих в Тульской области мастером спорта России сразу по двум олимпийским видам. Сначала он выполнил мастерский норматив в конькобежном спорте, а затем поменял специализацию, пересев в велосипедное седло. На этих соревнованиях он подтвердил свою квалификацию среди мужчин возрастной группы 18-30 лет, одержав победу в забеге на 500 метров, показав время 38,95 секунды.
ИСТОЧНИК KP.RU