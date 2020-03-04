Тульское Заречье "захватил" непрекращающийся гул бывшего завода им.Ленина
Жители Заречья по улице Луначарского не раз замечали громкий гул, исходящий от бывшего завода им.Ленина, недалеко от одного тульского ресторана. Стоит отметить, что днём, действительно, слышен низкий и отчётливый звук, а ночью, когда автомобильное и другое движение снижается, уровень звука становится ещё сильнее и заметнее.
Как утверждают местные жители, такой гул стоит на местности уже на протяжении нескольких месяцев и не прекращается даже ночью. Такие аудио эффекты мешают комфорту многих туляков, которые живут недалеко от завода, а в ночное время спать становится возможно.
Как заметили очевидцы, что гудящая звуковая волна доходит вплоть до улицы Литейной.
Тульское Заречье "захватил" непрекращающийся гул бывшего завода им.Ленина.Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU