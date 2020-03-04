4 Март 2020 2020-03-04T17:36:08+03:00

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Жители Заречья по улице Луначарского не раз замечали громкий гул, исходящий от бывшего завода им.Ленина, недалеко от одного тульского ресторана. Стоит отметить, что днём, действительно, слышен низкий и отчётливый звук, а ночью, когда автомобильное и другое движение снижается, уровень звука становится ещё сильнее и заметнее.

Как утверждают местные жители, такой гул стоит на местности уже на протяжении нескольких месяцев и не прекращается даже ночью. Такие аудио эффекты мешают комфорту многих туляков, которые живут недалеко от завода, а в ночное время спать становится возможно.

Как заметили очевидцы, что гудящая звуковая волна доходит вплоть до улицы Литейной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/764583" frameborder="0"></iframe> Тульское Заречье "захватил" непрекращающийся гул бывшего завода им.Ленина.Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU