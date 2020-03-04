2020-03-04T17:39:41+03:00
Общество

Бардак и безобразие у храма Сергия Радонежского в Туле

Туляки пожаловались на обстановку на территории и внутри храма в Зареченском районе
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Бардак и безобразие у храма Сергия Радонежского в ТулеБардак и безобразие у храма Сергия Радонежского в ТулеФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Туле жители Зареченского района Тулы негодуют по поводу бардака и безобразия, которое творится во дворе во дворе Храма Сергия Радонежского. Как утверждают туляки, дворовая территория Храма со стороны улицы Демидовской стала стоянкой для автомобилей.

Бардак и безобразие у храма Сергия Радонежского в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Бардак и безобразие у храма Сергия Радонежского в ТулеФото: Алексей ФОКИН

Пешие прогулки или маршруты на данном участке не только неприятны, но еще и неудобны как в сухую погоду, так и во время осадков. Особенно туляки отмечают то, что сейчас в межсезонье, когда идет дождь или тает снег, дорога для пешехода становится фактически нереальной.

азрушенный тротуар, который погряз в грязи от паркующихся рядом машин, неухоженная территория всего Храма в любое время года, полуживые газоны — так описывают обстановку вокруг «священного места». Зато, как отмечают местные жители, на ценах в Храме не скупятся — ставят их, «закрыв глаза» и по повышенному тарифу на все, занимая место одного из самых дорогих храмов в Туле.

Отмечают туляки и неприятное, «не христианское» (взято из первоисточника) отношение к прихожанам и всем, кто зашел в Храм. Исходя из всего этого, многим жителям как района, так и города, совершенно не хочется заходить в это место, чего другим и не рекомендуют.

Бардак и безобразие у храма Сергия Радонежского в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Бардак и безобразие у храма Сергия Радонежского в ТулеФото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульское Заречье "захватил" непрекращающийся гул бывшего завода им.Ленина
Бардак и безобразие у храма Сергия Радонежского в Туле
27 том «Детской энциклопедии» – «Лошади и пони» уже в продаже!
В Туле росгвардейцы задержали буйного посетителя бара
В Туле росгвардейцы задержали буйного посетителя бара
За 5 лет более 300 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета»
Банк ЗЕНИТ завершит интеграцию дочерних банков в середине 2020 года
5 марта в Туле пройдёт прощание с Лидией Аслиян
В сельском храме Тульской области замироточила икона XVIII века
В Туле стартовала продажа билетов на первый домашний матч "Арсенала"
В Тульской области мусоровоз на свалке насмерть задавил мужчину
В тройном ДТП в центре Тулы пострадала семилетняя девочка и 31-летняя женщина
В Тульской области автоледи на иномарке съехала в кювет и врезалась в дерево
В хозяйстве пригодится: в Тульской области вор унёс с собой полквартиры
В Тульской области осудят щёкинского налоговика за угрозы и вымогательство
Прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки в Тульской области
Тульские баскетболисты будут играть в Финале четырех Евразийской баскетбольной лиги без зрителей
Канадские хоккеисты потерпели поражение в первом в истории матче на Тульской земле
Тульская «Юность» попалась за пожарные нарушения
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
В центре Тулы на проводах висел бетонный столб
63 млн рублей вернули своим детям родители-должники в Туле
Погода в Туле 4 марта: переменная облачность и + 9 градусов
Тулячка побила рекорд России по дальности полета на аэростате
Семью тульскими вокзалами будут управлять дистанционно
В Тульской области водитель «ВАЗа» наехал на мужчину
Жительница Тульской области избила до смерти 91-летнюю пенсионерку
Туляк развел покупателей оконных блоков на 900 тысяч рублей