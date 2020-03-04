Бардак и безобразие у храма Сергия Радонежского в Туле

4 Март 2020 2020-03-04T17:39:41+03:00

Туляки пожаловались на обстановку на территории и внутри храма в Зареченском районе

Изменить размер текста: A A

В Туле жители Зареченского района Тулы негодуют по поводу бардака и безобразия, которое творится во дворе во дворе Храма Сергия Радонежского. Как утверждают туляки, дворовая территория Храма со стороны улицы Демидовской стала стоянкой для автомобилей.

Бардак и безобразие у храма Сергия Радонежского в ТулеФото: Алексей ФОКИН

Пешие прогулки или маршруты на данном участке не только неприятны, но еще и неудобны как в сухую погоду, так и во время осадков. Особенно туляки отмечают то, что сейчас в межсезонье, когда идет дождь или тает снег, дорога для пешехода становится фактически нереальной.

азрушенный тротуар, который погряз в грязи от паркующихся рядом машин, неухоженная территория всего Храма в любое время года, полуживые газоны — так описывают обстановку вокруг «священного места». Зато, как отмечают местные жители, на ценах в Храме не скупятся — ставят их, «закрыв глаза» и по повышенному тарифу на все, занимая место одного из самых дорогих храмов в Туле.

Отмечают туляки и неприятное, «не христианское» (взято из первоисточника) отношение к прихожанам и всем, кто зашел в Храм. Исходя из всего этого, многим жителям как района, так и города, совершенно не хочется заходить в это место, чего другим и не рекомендуют.

Бардак и безобразие у храма Сергия Радонежского в ТулеФото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU