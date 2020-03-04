2020-03-04T16:38:49+03:00
Происшествия

В Туле росгвардейцы задержали буйного посетителя бара

На 24-летнего туляка могут завести уголовное дело
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В Туле росгвардейцы задержали буйного посетителя бараВ Туле росгвардейцы задержали буйного посетителя бараФото: Алексей ФОКИН
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На буяна из тульского бара, который устроил дебош в ночь на 2 марта, могут возбудить уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области.

В ночь с 1 на 2 марта на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги. Хранители порядка тут же выдвинулись на место происшествия и приехали в бар. Там они задержали буйного 24-летнего туляка, который «сцепился» с охранником заведения. По предварительным данным, конфликт между сотрудником и далеко нетрезвым посетителем начался после того, когда охранник сделал моодосму человекеу замечание по поводу неадекватного поведения.

Буйного туляка задержали сотрудники Росгвардии и передали прибывшей на место следственно-оперативной группе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Туле росгвардейцы задержали буйного посетителя бара
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