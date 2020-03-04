В Туле росгвардейцы задержали буйного посетителя бара
На буяна из тульского бара, который устроил дебош в ночь на 2 марта, могут возбудить уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области.
В ночь с 1 на 2 марта на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги. Хранители порядка тут же выдвинулись на место происшествия и приехали в бар. Там они задержали буйного 24-летнего туляка, который «сцепился» с охранником заведения. По предварительным данным, конфликт между сотрудником и далеко нетрезвым посетителем начался после того, когда охранник сделал моодосму человекеу замечание по поводу неадекватного поведения.
Буйного туляка задержали сотрудники Росгвардии и передали прибывшей на место следственно-оперативной группе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU