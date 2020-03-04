4 Март 2020 2020-03-04T15:56:22+03:00

5 марта в Туле пройдёт прощание с Лидией Аслиян Фото: Алексей ФОКИН

5 марта в 12:00 в храме Сергия Радонежского состоится церемония прощания с усопшей

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5 марта в 12:00 туляки смогут попрощаться с заслуженным учителем России, бывшим директором лицея № 2 Лидией Аслиян. Церемония прощания с усопшей состоится в храме Сергия Радонежского по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 78.

Напомним, что Лидия Михайловна Аслиян являлась заслуженным учитель РФ, Отличником народного просвещения, была награждена многочисленными почётными грамотами. На педагогическом поприще Лидия Михайловна проработала 45 лет.

3 марта 2020 года, в свой День рождения на 73 год жизни заслуженный учитель и бывший директор лицея № 2 ушла из жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU