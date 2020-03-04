В Туле стартовала продажа билетов на первый домашний матч "Арсенала"
17 марта пройдет первый матч тульского "Арсенала" с казанским "Рубином"
В Туле стартовала продажа билетов на первый домашний матч "Арсенала"Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Сегодня, 4 марта, в Туле стартовала продажа билетов на первый домашний матч «Арсенала» в этом году.
Зимнее межсезонье подошло к концу как для «оружейников», так и для тульских болельщиков. Уже 14 марта большой футбол вернётся в Тулу на поле Центрального стадиона. В этот день, 14 марта, «Арсенал» встретится в непростом поединке с казанским «Рубином». Начало матча в 19.00.
Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»:
4 марта – 13 марта: с 14.00 до 19.00
В день матча, 14 марта: с 9.00 до 19.45
ИСТОЧНИК KP.RU