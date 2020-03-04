4 Март 2020 2020-03-04T14:56:42+03:00

В Туле стартовала продажа билетов на первый домашний матч "Арсенала" Фото: Алексей ФОКИН

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Сегодня, 4 марта, в Туле стартовала продажа билетов на первый домашний матч «Арсенала» в этом году.

Зимнее межсезонье подошло к концу как для «оружейников», так и для тульских болельщиков. Уже 14 марта большой футбол вернётся в Тулу на поле Центрального стадиона. В этот день, 14 марта, «Арсенал» встретится в непростом поединке с казанским «Рубином». Начало матча в 19.00.

Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»:

4 марта – 13 марта: с 14.00 до 19.00

В день матча, 14 марта: с 9.00 до 19.45

ИСТОЧНИК KP.RU