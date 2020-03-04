2020-03-04T14:46:09+03:00
Происшествия

В Тульской области мусоровоз на свалке насмерть задавил мужчину

Предполагается, что 56-летний погибший попал в "слепую зону" водителя
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области мусоровоз на свалке насмерть задавил мужчинуВ Тульской области мусоровоз на свалке насмерть задавил мужчинуФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня днем, 4 марта, в в Узловой на мусорном полигоне было обнаружено тело 56-летнего мужчины без признаков жизни. Погибший был жителем посёлка Брусянский.

Предположительно, трагедия произошла из-за того, что водитель мусоровоза выгружал мусор, не заметил сзади себя мужчину и, сдавая назад, наехал на пострадавшего. Как утверждают местные жители, погибший часто ходил сюда на поиски металла. Пострадавший скончался на месте от тяжести полученных повреждений, как сообщает MySlo.

В настоящее время полиция выясняют все обстоятельства и детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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