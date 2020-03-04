В Тульской области мусоровоз на свалке насмерть задавил мужчину

4 Март 2020 2020-03-04T14:46:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 4 марта, в в Узловой на мусорном полигоне было обнаружено тело 56-летнего мужчины без признаков жизни. Погибший был жителем посёлка Брусянский.

Предположительно, трагедия произошла из-за того, что водитель мусоровоза выгружал мусор, не заметил сзади себя мужчину и, сдавая назад, наехал на пострадавшего. Как утверждают местные жители, погибший часто ходил сюда на поиски металла. Пострадавший скончался на месте от тяжести полученных повреждений, как сообщает MySlo.

В настоящее время полиция выясняют все обстоятельства и детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU