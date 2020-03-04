2020-03-04T14:32:25+03:00
Происшествия

В тройном ДТП в центре Тулы пострадала семилетняя девочка и 31-летняя женщина

На проспекте Ленина столкнулись "Mitsubishi", "Fiat Ducato" и "ВАЗ"
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В тройном ДТП в центре Тулы пострадала семилетняя девочка и 31-летняя женщинаВ тройном ДТП в центре Тулы пострадала семилетняя девочка и 31-летняя женщинаФото: материалы пресс-служб
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Вчера, 3 марта, в центре Тулы столкнулись трое — две иномарки и «ВАЗ». ДТП произошло около 20:15 по мск на проспекте Ленина.

Как стало сообщает ГИБДД, 54-летний водитель автомобиля «Fiat Ducato»хотел перестроится на другую полосу, но что-то пошло не так. При совершении маневра «Fiat» не пропустил имеющий преимущество «ВАЗ 211140», под управлением 33-летнего молодого человека. В итоге, иномарка столкнулась с отечественным авто, после чего «ВАЗ» врезался в стоящий рядом «Mitsubishi Space Star».

Из-за такой неуступчивости и расторопности в аварии пострадали пассажиры автомобиля «ВАЗ»: 7-летняя девочка и 31-летняя женщина. Пострадавших увезли в больницу с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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