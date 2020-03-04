В Тульской области автоледи на иномарке съехала в кювет и врезалась в дерево
В результате ДТП женщина получила травмы и не обошлась без помощи медиков
В Тульской области автоледи на иномарке съехала в кювет и врезалась в деревоФото: материалы пресс-служб
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Вчера днём, 3 марта, в Киповском районе автоледи на «Toyota» попала в ДТП и «встретилась» с кюветом и деревом.
Примерно в 11:45 по 4-ом километре автодороги «Кимовск – Новольвовск – автоподъезд к н.п. Апарки» держала путь иномарка «Toyota Echo». За рулем автомобиля сидела 50-летняя женщина, которая в один момент не справилась с управлением и съехала в придорожный кювет. Далее автомобиль «впечатало» в стоящее рядом дерево.
В результате происшествия женщина-водитель получила травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU