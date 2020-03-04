4 Март 2020 2020-03-04T12:50:44+03:00

В хозяйстве пригодится: в Тульской области вор унёс с собой полквартиры Фото: Алексей ФОКИН

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Вчера, 3 марта, в Киреевском районе Тульской области случилась крупная квартирная кража. Воришка не постеснялся вынести полквартиры из квартиры, и даже чуть больше.

Преступление произошло в посёлке Приупский. Грабитель не стал себе ни в чем отказывать и вынес из апартаментов электро-дрель, три чугунные батареи отопления, газовую колонку, спутниковую антенну, ТВ-ресивер, а с придомовой территории 1 500 штук облицовочного кирпича.

Однако, с таким багажом вор не смог убежать далеко и надолго, сотрудники уголовного розыска установили его личность. Им оказался не работающий и ранее судимый 22-летний житель города Липки, который признался в содеянном. Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU