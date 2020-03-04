В Тульской области осудят щёкинского налоговика за угрозы и вымогательство

4 Март 2020 2020-03-04T12:24:38+03:00

Экс-главный налоговый инспектор в Щёкино пойдет под суд за угнетение бизнесмена через свой служебный статус

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В Щекино бывший главный государственный налоговый инспектор пойдёт под суд за превышение своих служебных полномочий, покушение на мошенничество и незаконное хранение боеприпасов. Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора.

Как выяснило следствие, обвиняемый, главный инспектор отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 5 по Тульской области захотел нажиться на одном налогоплательщике, применив свою «власть и силу». И вот, угрожая потерпевшему якобы привлечением к административной ответственности, а также закрытием его бизнеса, потребовал от него существенного снижения стоимости строительных работ. Ранее предприниматель выполнял для инспектора ряд таких работ на сумму в 200 тыс. рублей.

Но и это еще не все злые умыслы и деяния, главного налогового инспектора. Помимо приличной скидки злоумышленник пытался еще и обманом получить от потерпевшего 150 000 рублей. Такая сумма требовалась от бизнесмена за якобы уменьшение налоговой задолженности его супруги. Но предприниматель тоже оказался не настолько перепуганным и обратился в правоохранительные органы, которые и пресекли махинации налоговика.

Стоит отметить, что при обыске в доме у мужчины были обнаружены 16 патронов, которые тот незаконно хранил.

ИСТОЧНИК KP.RU