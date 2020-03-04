2020-03-04T11:47:14+03:00
Общество

Прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки в Тульской области

Свалка образовалась из-за бездействия администрации района и дошла до суда
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки в Тульской областиПрокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки в Тульской областиФото: материалы пресс-служб
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Ещё в декабре 2019 года в Киреевском районе была выявлена несанкционированная свалка из твёрдых коммунальных отходов, спиленных деревьев и кустарников. Такой бардак расположился около плотины пруда п. Шварцевский. Такое нарушение не смогла пропустить мимо себя межрайонная прокуратура и быстро взялась за дело.

После проведённой проверки было выявлено, что администрация Шварцевского, нарушая федеральный закон об отходах производства и потребления, не принимали никаких регулирующих мер к надлежащей организации по обращению с отходами. А такое бездействие со стороны администрации и привело к образованию несанкционированной свалки. За это прокуратура внесла представление в адрес главы администрации района.

По результатам контрольной проверки сотрудники прокуратуры увидели, что свалка ликвидирована, но не в полном объёме, за что решили перейти на новый уровень воздействия и направили исковое заявление в суд. Суд удовлетворил требования прокурора, а свалку в Шварцевском убрали окончательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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