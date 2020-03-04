2020-03-04T11:21:40+03:00
Спорт

Тульские баскетболисты будут играть в Финале четырех Евразийской баскетбольной лиги без зрителей

Матч в Ереване пройдет в условиях противодействия распространению коронавируса
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские баскетболисты будут играть в Финале четырех Евразийской баскетбольной лиги без зрителейТульские баскетболисты будут играть в Финале четырех Евразийской баскетбольной лиги без зрителейФото: соцсети
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Из-за угрозы заражения турнир не только лишили зрителей, но и перенесли с арены «Динамо» в спорткомплексе «Олимпаван».

Напомним, что в решающем поединке «Арсенал» встретится сегодня, 4 марта, с казахстанскими «Барсами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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