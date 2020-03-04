2020-03-04T11:13:11+03:00
Спорт

Канадские хоккеисты потерпели поражение в первом в истории матче на Тульской земле

Товарищеская встреча с новомосковской командой «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова» закончилась в пользу хозяев льда
Игорь КОПЫТОВ
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Канадские хоккеисты потерпели поражение в первом в истории матче на Тульской землеКанадские хоккеисты потерпели поражение в первом в истории матче на Тульской землеФото: соцсети
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Воспитанники новомосковской «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова» 2008 года рождения в домашнем матче выиграли у команды из Канады со счетом 7:3.

Встреча получилась яркая и эмоциональная. Атмосфера матча ничуть не уступала встрече России и Канады в финале чемпионата мира. Полные трибуны гнали своих любимцев вперед в атаку.

Гостей представляли хоккеисты детской лиги монреальского района Утремон, впервые приехавшие в Тульскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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