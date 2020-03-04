Тульская «Юность» попалась за пожарные нарушения

4 Март 2020 2020-03-04T10:54:23+03:00

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Сотрудники прокуратуры вместе с представителями МЧС провели проверку кафе, ресторанов и клубов областной столицы. К сожалению, некоторые из них так и не прошли «фейс-контроль» на пожарную безопасность. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы.

Так, первым, кто попался на несоответствие требованиям — это ресторан "Юность", в котором при проверке системы оповещения не сработали таблички эвакуационных выходов. Однако, данное нарушение было сразу же исправлено, и все заработало в нужном режиме. Такие же проверки прошли ещё два заведения - «Тульский Токарев» и «Культура».

Дополнительное внимание в ходе рейда уделялось на наличие и исправность огнетушителей, работу систем пожарной автоматики, соответствие эвакуационных путей установленным нормативам.

ИСТОЧНИК KP.RU