В центре Тулы на проводах висел бетонный столб
Вчера, 3 марта, в Туле на улице Фридриха Энгельса около торгового центра упал столб, который повис на проводах. Данный момент запечатлели очевидцы.
В центре города на Фридриха Энгельса дом 18 случился необычный и опасный инцидент: на проводах повис упавший столб ЛЭП. Столб обломился у основания и в буквальном смысле слова висит над дорогой, представляя опасность всем участникам движения.
Однако, «бетонный гигант» повис на проводах не без причины. Предположительно, толчком движения столба стал грузовик с манипулятором, водитель которого мог не опустить стрелу и тем самым зацепил контактные линии трамваев, которые «потащили» за собой столб.
ИСТОЧНИК KP.RU