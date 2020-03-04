В центре Тулы на проводах висел бетонный столб

4 Март 2020 2020-03-04T10:19:47+03:00

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Вчера, 3 марта, в Туле на улице Фридриха Энгельса около торгового центра упал столб, который повис на проводах. Данный момент запечатлели очевидцы.

В центре города на Фридриха Энгельса дом 18 случился необычный и опасный инцидент: на проводах повис упавший столб ЛЭП. Столб обломился у основания и в буквальном смысле слова висит над дорогой, представляя опасность всем участникам движения.

Однако, «бетонный гигант» повис на проводах не без причины. Предположительно, толчком движения столба стал грузовик с манипулятором, водитель которого мог не опустить стрелу и тем самым зацепил контактные линии трамваев, которые «потащили» за собой столб.

ИСТОЧНИК KP.RU