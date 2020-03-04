63 млн рублей вернули своим детям родители-должники в Туле

4 Март 2020 2020-03-04T11:58:12+03:00

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Свыше 5 млрд рублей взыскали судебные приставы с туляков за различные долги в 2019 году. Под особый контроль попали безответственные родители-алиментщики, с которых взыскали за год около 63 млн рублей, как сообщил на собрании главный судебный пристав Тульской области.

Также, около 48 млн рублей взыскали с нечестных работодателей за заработные планы работникам и вернули их сотрудникам каждой причастной фирмы. А водители, которые временно лишились права управления транспортом, вернули приставам около 9 млн рублей. При этом, как подчеркнули судебные приставы, исходя из практики 2019 года, лучшим способом борьбы со «злостными должниками» остаётся подписка о невыезде гражданина за пределы страны.

За год работы приставов количество возбуждённых производств увеличилось на 75 тысяч, окончено 267 тысяч исполнительных производств и взыскано свыше 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU