2020-03-04T11:58:12+03:00
Общество

63 млн рублей вернули своим детям родители-должники в Туле

Самым эффективным методом в борьбе с должниками оказалась подписка о невыезде
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Около 63 млн рублей взыскали судебные приставы с туляков-алиментщиковОколо 63 млн рублей взыскали судебные приставы с туляков-алиментщиковФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Свыше 5 млрд рублей взыскали судебные приставы с туляков за различные долги в 2019 году. Под особый контроль попали безответственные родители-алиментщики, с которых взыскали за год около 63 млн рублей, как сообщил на собрании главный судебный пристав Тульской области.

Также, около 48 млн рублей взыскали с нечестных работодателей за заработные планы работникам и вернули их сотрудникам каждой причастной фирмы. А водители, которые временно лишились права управления транспортом, вернули приставам около 9 млн рублей. При этом, как подчеркнули судебные приставы, исходя из практики 2019 года, лучшим способом борьбы со «злостными должниками» остаётся подписка о невыезде гражданина за пределы страны.

За год работы приставов количество возбуждённых производств увеличилось на 75 тысяч, окончено 267 тысяч исполнительных производств и взыскано свыше 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
5 марта в Туле пройдёт прощание с Лидией Аслиян
В сельском храме Тульской области замироточила икона XVIII века
В Туле стартовала продажа билетов на первый домашний матч "Арсенала"
В Тульской области мусоровоз на свалке насмерть задавил мужчину
В тройном ДТП в центре Тулы пострадала семилетняя девочка и 31-летняя женщина
В Тульской области автоледи на иномарке съехала в кювет и врезалась в дерево
В хозяйстве пригодится: в Тульской области вор унёс с собой полквартиры
В Тульской области осудят щёкинского налоговика за угрозы и вымогательство
Прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки в Тульской области
Тульские баскетболисты будут играть в Финале четырех Евразийской баскетбольной лиги без зрителей
Канадские хоккеисты потерпели поражение в первом в истории матче на Тульской земле
Тульская «Юность» попалась за пожарные нарушения
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
В центре Тулы на проводах висел бетонный столб
63 млн рублей вернули своим детям родители-должники в Туле
Погода в Туле 4 марта: переменная облачность и + 9 градусов
Тулячка побила рекорд России по дальности полета на аэростате
Семью тульскими вокзалами будут управлять дистанционно
В Тульской области водитель «ВАЗа» наехал на мужчину
Жительница Тульской области избила до смерти 91-летнюю пенсионерку
Туляк развел покупателей оконных блоков на 900 тысяч рублей