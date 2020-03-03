Тулячка побила рекорд России по дальности полета на аэростате

3 Март 2020 2020-03-03T17:58:04+03:00

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Юлия Селезнева совместно с экипажем побила рекорд России по дальности полета на аэростате в категории АХ-8. Команда совершила полет в рамках «Кубка вызова SharNN».

Аэростат «Алиса» пролетел более 470 км и 207 м воздушного пути. Это в 4 раза больше действующего рекорда дальности полета в России. Воздушный путь женская команда преодолела за 9 часов 59 минут 06 секунд. Приземлился аэростат в Самарской области.

Попытка побития рекорда признана успешной, ожидается официальное принятие результата.

- В первой половине полета сложнее всего было привыкнуть к утяжелению оболочки и поддерживать горизонтальный полет. Но постепенно справляясь с этой задачей, начали разглядывать окрестности, а на 5 часу полета еще и петь песни, советские, - поделилась Юлия Селезнева.

ИСТОЧНИК KP.RU