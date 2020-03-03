Семью тульскими вокзалами будут управлять дистанционно

3 Март 2020 2020-03-03T17:42:57+03:00

Автоматизированную систему запустят до конца 2020 года

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Семью вокзалами будут управлять дистанционно - в н.п. Горбачево, Ясной Поляне, Шульгино, Узловой, Волово, Кимовске и Туле (Ряжский вокзал). Автоматизированную систему запустят до конца 2020 года. Сейчас она находится в стадии тестирования.

С помощью дистанционного управления будут круглосуточно контролировать работу всех основных систем жизнеобеспечения здания вокзалов: отопление, освещение, вентиляция воздуха, дистанционное открытие и закрытие дверей, организация системы информирования пассажиров.

Осуществляться дистанционное управление будет с помощью специальных датчиков и систем.

Отметим, что Тульская область стала пилотным регионом, где реализуют проект.

ИСТОЧНИК KP.RU