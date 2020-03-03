Жительница Тульской области избила до смерти 91-летнюю пенсионерку

3 Март 2020 2020-03-03T16:30:47+03:00

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29 февраля жительница Тульской области избила 91-летнюю пенсионерку в деревне Рождествено Заокского района. Она била последнюю по голове, рукам и ногам.

В результате причиненных травм 91-летняя пенсионерка скончалась 1 марта от закрытой черепно-мозговой травмы.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней женщины.

Подозреваемая задержана. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU