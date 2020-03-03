Жительница Тульской области избила до смерти 91-летнюю пенсионерку
29 февраля жительница Тульской области избила 91-летнюю пенсионерку в деревне Рождествено Заокского района. Она била последнюю по голове, рукам и ногам.
В результате причиненных травм 91-летняя пенсионерка скончалась 1 марта от закрытой черепно-мозговой травмы.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней женщины.
Подозреваемая задержана. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU