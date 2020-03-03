Туляк развел покупателей оконных блоков на 900 тысяч рублей
39-летнего жителя Тулы обвиняют в совершении 39 преступлений по статье «мошенничество».
По версии следствия, мужчина 2 года под видом осуществления предпринимательской деятельности по изготовлению пластиковых окон похищал деньги клиентов. Туляки передавали их в качестве предоплаты по фиктивным договорам купли-продажи оконных блоков.
Общий ущерб по уголовному делу составил более 900 тысяч рублей. Обвиняемый в ходе следствия добровольно возместил 608 тыс. рублей. Он находится под подпиской о невыезде.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU