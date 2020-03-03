2020-03-03T14:50:51+03:00
Происшествия

В Туле скончалась бывший директор лицея № 2 Лидия Аслиян

Ее не стало в возрасте 73 лет
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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3 марта, в свой день рождения, в Туле скончалась Лидия Аслиян, бывший директор лицея № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова. Ее не стало в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

Лидия Михайловна - Заслуженный учитель РФ, Отличник народного просвещения, была награждена многочисленными почетными грамотами. Ее общий стаж работы составлял 45 лет.

Отметим, что образовательное учреждение, которое возглавляла долгие годы Лидия Аслиян, является одним из лучших. В прошлом году выпускник лицея сдал ЕГЭ на 400 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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