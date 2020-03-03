В тульскую колонию пытались доставить мобильники в топливном баке автомобиля
Организатором доставки оказался осужденный
Фото: УФСИН России по Тульской области
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В исправительную колонии №1 в топливном баке автомобиля пытались доставить 12 мобильных телефонов, 16 СИМ-карт и 1 флеш-карту.
Машина прибыла в автосервис учреждения для проведения ремонтных работ. При досмотре легкового автомобиля сотрудники оперативного отдела ИК-1 обнаружили и изъяли средства связи и комплектующие к ним.
Организатором доставки оказался осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии №1, склонный к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка. Мужчина попросил помочь в этом деле своего знакомого на свободе.
ИСТОЧНИК KP.RU