В тульскую колонию пытались доставить мобильники в топливном баке автомобиля

3 Март 2020 2020-03-03T14:26:55+03:00

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В исправительную колонии №1 в топливном баке автомобиля пытались доставить 12 мобильных телефонов, 16 СИМ-карт и 1 флеш-карту.

Машина прибыла в автосервис учреждения для проведения ремонтных работ. При досмотре легкового автомобиля сотрудники оперативного отдела ИК-1 обнаружили и изъяли средства связи и комплектующие к ним.

Организатором доставки оказался осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии №1, склонный к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка. Мужчина попросил помочь в этом деле своего знакомого на свободе.

ИСТОЧНИК KP.RU