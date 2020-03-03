3 Март 2020 2020-03-03T12:54:10+03:00

В них принимают участие сильнейшие спортсмены сборных команд ЦФО России

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В Туле проходит первенство ЦФО по спортивной гимнастике. Соревнования стартовали 1 марта и завершатся 5 марта.

В них принимают участие сильнейшие спортсмены сборных команд ЦФО России. Это более 140 девушек 17 регионов: Белгородской, Брянской, Владимирской, Московской, Липецкой, Смоленской, Воронежской, Ивановской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Ярославской и Тульской областей.

Состязаться гимнасты будут в многоборье, опорном прыжке, разновысоких брусьях, вольных упражнениях, а также в спортивной дисциплине "бревно".

ИСТОЧНИК KP.RU