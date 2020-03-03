В Тульской области в «Линии» продавали мясо с истекшим сроком годности

3 Март 2020 2020-03-03T11:14:38+03:00

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В Новомосковске в гипермаркете АО «Корпорация «Гринн» на ул. Мира, д. 3Д продавали мясо с истекшим сроком годности. К таким выводам пришли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области при проведении внеплановой выездной проверки.

По ее результатам возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов".

С реализации снято 4 партии мясной продукции объемом 45,7 кг. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU