2020-03-03T11:14:38+03:00
Происшествия

В Тульской области в «Линии» продавали мясо с истекшим сроком годности

С реализации снято 4 партии мясной продукции объемом 45,7 кг
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Новомосковске в гипермаркете АО «Корпорация «Гринн» на ул. Мира, д. 3Д продавали мясо с истекшим сроком годности. К таким выводам пришли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области при проведении внеплановой выездной проверки.

По ее результатам возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов".

С реализации снято 4 партии мясной продукции объемом 45,7 кг. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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