Последнюю водоразборную будку в Туле сохранят

3 Март 2020 2020-03-03T11:10:31+03:00

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До конца прошлого тысячелетия в городе оружейников дожили всего три таких домика. В свое время они входили в систему тульского водопровода, начавшего работать в 1893 году.

К нынешнему году сохранилась только один уникальный исторический объект — в районе Красного перекопа. Причем, состояние его оставляло желать лучшего, и участок официально шел на продажу, а собственник никакой ценности в будке не видел, и мог просто снести его.

Судьба уникального памятника долго не могла решиться, но, наконец, решение было принято - последнюю водоразборную будку перенесут во двор Тульского областного краеведческого музея. Собственник участка согласился безвозмездно отдать ее городу.

Однако, есть ложка дегтя в бочке меда: перенести объект, а в последствии провести его реставрацию обойдется в копеечку. По предварительным оценкам специалистов, сумма может составить несколько миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU