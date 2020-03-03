2020-03-03T11:10:31+03:00
Звезды

Последнюю водоразборную будку в Туле сохранят

Уникальный исторический объект разберут и перенесут в другое место
Игорь КОПЫТОВ
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Последнюю водоразборную будку в Туле сохранятПоследнюю водоразборную будку в Туле сохранятФото: Алексей ФОКИН
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До конца прошлого тысячелетия в городе оружейников дожили всего три таких домика. В свое время они входили в систему тульского водопровода, начавшего работать в 1893 году.

К нынешнему году сохранилась только один уникальный исторический объект — в районе Красного перекопа. Причем, состояние его оставляло желать лучшего, и участок официально шел на продажу, а собственник никакой ценности в будке не видел, и мог просто снести его.

Судьба уникального памятника долго не могла решиться, но, наконец, решение было принято - последнюю водоразборную будку перенесут во двор Тульского областного краеведческого музея. Собственник участка согласился безвозмездно отдать ее городу.

Однако, есть ложка дегтя в бочке меда: перенести объект, а в последствии провести его реставрацию обойдется в копеечку. По предварительным оценкам специалистов, сумма может составить несколько миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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