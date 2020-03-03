В Туле претендентки на титул «Краса ВДВ-2020» продемонстрировали кулинарные способности

3 Март 2020 2020-03-03T10:50:10+03:00

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В Туле претендентки на титул «Краса ВДВ-2020» продемонстрировали свои умения в приготовлении пищи и сервировки блюда в конкурсе «Волшебный кулинар». Очередной этап состязаний прошел накануне, 2 марта.

Впереди девушек ждет конкурс «Кутюрье», где участницы покажут свои умения обращаться с о швейными принадлежностями и оформлении готового изделия.

Кроме того, предусмотрены этапы «Визитная карточка» и «Офицерский бал».

Заключительным этапом соревнования станет «Творческий номер» на котором красавицы в погонах продемонстрируют свои таланты во всех областях творчества.

Имя победительницы объявят 6 марта в финале Конкурса «Краса ВДВ-2020». Напомним, за это звание борются 12 участниц со всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU