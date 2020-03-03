Туляк лишился более 40 тысяч рублей при попытке пополнить баланс телефона
По данному факту полицейские проводят проверку
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Туляк лишился 40 400 рублей при пополнении баланса мобильника с банковской карты через интернет-сайта «Все платежи». После этого житель Пролетарского округа с заявлением о мошеннических действиях обратился в полицию.
По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства данного происшествия.
Правоохранители обращают внимание туляков на необходимость быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчетные счета.
ИСТОЧНИК KP.RU