Сменился командир тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова дивизии

3 Март 2020 2020-03-03T09:54:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Павел Кирси, по предварительным данным будет служить заместителем командующего 6-й общевойсковой Краснознаменной армии.

На должность в Туле выпускник академии Генерального Штаба Кирси был назначен в мае 2015 года на основании Приказа Министра обороны РФ Сергея Шойгу и Приказа командующего воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова.

Гвардии полковник Евгений Тонких, выпускник Рязанского ВВДКУ, до перехода в Тулу был командиром 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады в Камышине. В 2016 году работал заместителем командира 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Несколько месяцев находился в служебной командировке в Сирии в статусе военного советника.

ИСТОЧНИК KP.RU