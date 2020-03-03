2020-03-03T09:50:23+03:00
Происшествия

В Тульской области экс-директора детского лагеря подозревают в хищении

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
Мария ВЛАСОВА
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Бывшего директора детского оздоровительного лагеря для детей и подростков «Ласточка», расположенного в Ефремовском районе, подозревают в хищении.

По версии следствия, в 2014 и 2015 году женщина на своем посту вносила в табели учета рабочего времени информацию о якобы отработанном времени работника, фактически не исполнявшего трудовых обязанностей.

Затем документы попадали в бухгалтерию учреждения для проверки и расчета зарплаты.

Причитавшиеся работнику деньги в размере более 42 тысяч рублей бывший директор лагеря присвоила себе.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, по материалам УМВД России по Тульской области возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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