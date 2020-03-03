Тулский «Арсенал» вышел в финал Евразийской баскетбольной лиги
В полуфинале «финала четырех» туляки «Арсенал» победили белорусский «Борисфен» — 83:81
Тулский «Арсенал» вышел в финал Евразийской баскетбольной лигиФото: соцсети
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Игра в Ереване сложилась весьма напряженной. Первая четверть завершилась вничью - 26:26, Во второй туляки получили минимальный перевес - 18:17, третья вообще сложилась для канониров провально - 13:17, зато в финальной части «Арсенал» смог обеспечить себе комфортный перевес - 26:21
Самым результативным в составе канониров стал Павел Сизов, набравший 22 очка. У
4 марта в финале «Арсенал» встретится с казахстанскими «Барсами».
ИСТОЧНИК KP.RU