2020-03-03T09:32:31+03:00
Спорт

Тулский «Арсенал» вышел в финал Евразийской баскетбольной лиги

В полуфинале «финала четырех» туляки «Арсенал» победили белорусский «Борисфен» — 83:81
Игорь КОПЫТОВ
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Тулский «Арсенал» вышел в финал Евразийской баскетбольной лигиТулский «Арсенал» вышел в финал Евразийской баскетбольной лигиФото: соцсети
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Игра в Ереване сложилась весьма напряженной. Первая четверть завершилась вничью - 26:26, Во второй туляки получили минимальный перевес - 18:17, третья вообще сложилась для канониров провально - 13:17, зато в финальной части «Арсенал» смог обеспечить себе комфортный перевес - 26:21

Самым результативным в составе канониров стал Павел Сизов, набравший 22 очка. У

4 марта в финале «Арсенал» встретится с казахстанскими «Барсами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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