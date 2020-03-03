Спортсменка тульской спортивной школы олимпийского резерва «Легкая атлетика» Карина Кочеткова стала победителем Всероссийских соревнований
«Кубок Спортивных школ олимпийского резерва" Академии легкой атлетики Санкт-Петербурга» собрал более 600 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы и городов России
Карина Кочеткова стала победителем Всероссийских соревнованийФото: соцсети
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Тулячка на дорожках легкоатлетического манежа «Зимний стадион» финишировала первой в финальном забеге на 60 метров с барьерами с результатом 8,76 сек.
Еще один представитель нашей сборной - Даниил Брыковский - на дистанции 400 метров показал пятый результат со временем 51,85 сек.
ИСТОЧНИК KP.RU