Командир 106-ой тульской дивизии ВДВ Павел Кирси покидает свой пост
Генерал-майор назначен заместителем командующего 6-й армии западного военного округа
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Командир 106-ой тульской дивизии ВДВ генерал-майор Павел Кирси покидает свой пост. Новым командиром стал полковник Тонких Евгений Николаевич, командир 56-й отдельной Гвардейской десантной дивизии штурмовой бригады.
Сегодня в 51-ом полку ВДВ состоялась церемония передачи боевого знамени. Павел Кирси назначен заместителем командующего 6-й армии западного военного округа, сообщает "Центр 71".
ИСТОЧНИК KP.RU