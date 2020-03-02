Туляк помешал педофилу изнасиловать мальчика

2 Март 2020 2020-03-02T17:57:16+03:00

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Житель Тульской области Александр Симагин спас ребенка от насильника. Мужчина увидел, как последний насильно ведет мальчика по ступенькам в подвал дома. При этом ребенок кричал и сопротивлялся. Педофил планировал изнасиловать мальчика и отобрать у него деньги. ЧП произошло еще 24 октября 2019 года.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин по инициативе следственного управления жителю Тульской области, предотвратившему преступление, вручил медаль «Честь и Мужество».

55-летнего иностранца суд признал виновным в покушении на насильственные действия сексуального характера, а также покушении на грабеж. Ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU