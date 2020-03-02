2020-03-02T17:26:02+03:00
Происшествия

В Тульской области за выходные поймали более трех тысяч нарушителей ПДД

С 28 февраля по 1 марта сотрудники ГИБДД переходили на усиленный вариант несения службы
Мария ВЛАСОВА
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Сотрудники тульской Госавтоинспекции пресекли 3 180 нарушений Правил дорожного движения. Таковы итоги рейдов, которые провели с 28 февраля по 1 марта.

2 049 водителей превысили установленную скорость движения, 62 человека перевозили детей с нарушениями. 54 водителя привлечены к административной ответственности за то, что не предоставили преимущество в движении пешеходам. 5 человек, лишенных прав, поймали за рулем. Еще 38 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

Кроме того, 901 административный материал составлен за другие нарушения Правил дорожного движения.

Также 86 автомобилей перемещены на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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