В Тульской области за выходные поймали более трех тысяч нарушителей ПДД
Сотрудники тульской Госавтоинспекции пресекли 3 180 нарушений Правил дорожного движения. Таковы итоги рейдов, которые провели с 28 февраля по 1 марта.
2 049 водителей превысили установленную скорость движения, 62 человека перевозили детей с нарушениями. 54 водителя привлечены к административной ответственности за то, что не предоставили преимущество в движении пешеходам. 5 человек, лишенных прав, поймали за рулем. Еще 38 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.
Кроме того, 901 административный материал составлен за другие нарушения Правил дорожного движения.
Также 86 автомобилей перемещены на спецстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU