В Туле водитель «Hyundai Creta» сбила женщину на пешеходном переходе
Она получила различные травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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28 февраля в 14.30 на ул. Староникитской в Туле произошло ДТП. 36-летняя женщина на автомобиле «Hyundai Creta» при повороте налево наехала на пешехода.
31-летняя женщина, по предварительной информации, пересекала проезжую часть дороги на зеленый сигнал светофора регулируемого перекрестка. В результате ДТП пешеход получил различные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU