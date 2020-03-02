В Туле водитель «Hyundai Creta» сбила женщину на пешеходном переходе

2 Март 2020 2020-03-02T16:30:00+03:00

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28 февраля в 14.30 на ул. Староникитской в Туле произошло ДТП. 36-летняя женщина на автомобиле «Hyundai Creta» при повороте налево наехала на пешехода.

31-летняя женщина, по предварительной информации, пересекала проезжую часть дороги на зеленый сигнал светофора регулируемого перекрестка. В результате ДТП пешеход получил различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU