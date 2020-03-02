В Левобережном на тулячку напал грабитель

2 Март 2020 2020-03-02T15:29:50+03:00

Использовав газовый баллончик, он отобрал у нее деньги, телефон и украшения

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В Туле в мкр-не Левобережный на ул. Восточной на женщину произошло нападение. Как сообщают тульские СМИ, преступник напал на пострадавшую в подъезде на лестничной клетке.

По предварительной информации, злоумышленник сначала брызнул женщине в лицо из газового баллончика, затем отобрал золотые украшения, деньги и мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия.

В настоящее время сотрудниками полиции ведется активный розыск подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU