2020-03-02T15:29:50+03:00
Происшествия

В Левобережном на тулячку напал грабитель

Использовав газовый баллончик, он отобрал у нее деньги, телефон и украшения
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле в мкр-не Левобережный на ул. Восточной на женщину произошло нападение. Как сообщают тульские СМИ, преступник напал на пострадавшую в подъезде на лестничной клетке.

По предварительной информации, злоумышленник сначала брызнул женщине в лицо из газового баллончика, затем отобрал золотые украшения, деньги и мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия.

В настоящее время сотрудниками полиции ведется активный розыск подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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