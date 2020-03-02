Принят закон о создании и упразднении судов в Тульской области

2 Март 2020 2020-03-02T15:13:15+03:00

Документ вступил в силу с марта 2020 года

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С марта 2020 года в силу вступил Федеральный закон «О создании межрайонных судов Тульской области, об упразднении некоторых районных, городских судов Тульской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых межрайонных судов Тульской области».

Соответствующий документ 12 февраля 2020 года был принят Государственной Думой, 26 февраля — одобрен Советом Федерации.

Так, согласно новому закону, в Тульской области появятся 10 судов:

Алексинский межрайонный суд Тульской области;

Богородицкий межрайонный суд Тульской области;

Ефремовский межрайонный суд Тульской области;

Кимовский районный суд Тульской области;

Новомосковский районный суд Тульской области;

Одоевский межрайонный суд Тульской области;

Плавский межрайонный суд Тульской области;

Суворовский межрайонный суд Тульской области;

Узловский районный суд Тульской области;

Щекинский межрайонный суд Тульской области.

Наряду с этим 13 судов будут упразднены:

Алексинский городской суд;

Богородицкий городской суд;

Ефремовский районный суд;

Кимовский городской суд;

Новомосковский городской суд;

Одоевский районный суд;

Плавский районный суд;

Суворовский районный суд;

Узловский городской суд;

Щекинский районный суд;

Белевский районный суд;

Заокский районный суд;

Чернский районный суд.

На месте упраздненных судов появятся постоянные судебные присутствия.

ИСТОЧНИК KP.RU