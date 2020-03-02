Принят закон о создании и упразднении судов в Тульской области
С марта 2020 года в силу вступил Федеральный закон «О создании межрайонных судов Тульской области, об упразднении некоторых районных, городских судов Тульской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых межрайонных судов Тульской области».
Соответствующий документ 12 февраля 2020 года был принят Государственной Думой, 26 февраля — одобрен Советом Федерации.
Так, согласно новому закону, в Тульской области появятся 10 судов:
Алексинский межрайонный суд Тульской области;
Богородицкий межрайонный суд Тульской области;
Ефремовский межрайонный суд Тульской области;
Кимовский районный суд Тульской области;
Новомосковский районный суд Тульской области;
Одоевский межрайонный суд Тульской области;
Плавский межрайонный суд Тульской области;
Суворовский межрайонный суд Тульской области;
Узловский районный суд Тульской области;
Щекинский межрайонный суд Тульской области.
Наряду с этим 13 судов будут упразднены:
Алексинский городской суд;
Богородицкий городской суд;
Ефремовский районный суд;
Кимовский городской суд;
Новомосковский городской суд;
Одоевский районный суд;
Плавский районный суд;
Суворовский районный суд;
Узловский городской суд;
Щекинский районный суд;
Белевский районный суд;
Заокский районный суд;
Чернский районный суд.
На месте упраздненных судов появятся постоянные судебные присутствия.
ИСТОЧНИК KP.RU