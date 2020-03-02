По каким адресам Тулы в марте будет отключен газ

2 Март 2020 2020-03-02T14:40:14+03:00

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В марте специалистами АО «Тулагоргаз» будут проводиться работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и проверке герметичности газопроводов. В связи с этим по некоторым адресам областного центра будет приостановлено газоснабжение.

Время для отключения газа будет определяться возможностью предоставления газовикам доступа в квартиры для выполнения работ. Если же жители не смогут присутствовать дома в день проверок газового оборудования, то им необходимо заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в другое удобное время. Тел.: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, также можно сделать заявку на сайте.

«Комсомолка» публикует полный график отключения газа в текущем месяце.

2 марта

15:00-20:00

- ул. Машинистов, 1

10:00 до 17:00

- ул. Ложевая, 139, подъезд № 1

- Промышленный проезд, 22, подъезды №№ 1, 2

3 марта

15:00-20:00

- ул. Смидович, № 1

10:00 до 17:00

- ул. Ложевая, № 139, подъезд № 2

- Промышленный проезд, 24

4 марта

15:00-20:00

- ул. Свободы, 60, подъезд № 1, 2

10:00 до 17:00

- ул. Ложевая, 139, подъезд № 3

- Промышленный проезд, 28, подъезды № 1, 2

5 марта

10:00 до 17:00

- ул. Ложевая, 139, подъезд № 4

- Промышленный проезд, 26, подъезды № 1, 2

15:00-20:00

- ул. Свободы, 60, подъезды №№ 3, 4

10 марта

15:00-20:00

- пр. Ленина, 131

- ул. Кауля, 45, корпус 2, подъезды №№ 1, 2

- ул. Маршала Жукова, 16

10:00 до 17:00

- ул. Щегловская засека, 9, подъезд № 1

- ул. Кутузова, 114а, подъезд № 1

11 марта

15:00-20:00

- ул. Н. Руднева, 65

- Кауля, 45, корпус 2, подъезды №№ 3, 4

- ул. Макаренко, 12а

- ул. Макаренко, 4а

- ул. Маршала Жукова, 16

10:00 до 17:00

- ул. Щегловская засека, 9, подъезд № 2

- ул. Кутузова, 114а, подъезд № 2

- Металлургов 2-й проезд, 9а, подъезд № 1

- ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 1

- Промышленный проезд, 34, подъезд № 1

12 марта

15:00-20:00

- ул. Макаренко, 8

10:00 до 17:00

- ул. Щегловская засека, 9, подъезд № 3

- ул. Кутузова, 114а, подъезд № 3

- 2-й проезд Металлургов, 9а, подъезд № 2

- ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 2

13 марта

10:00 до 17:00

- ул. Щегловская засека, 9, подъезд № 4

- ул. Калинина, 77, подъезд № 1

- ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 3

- ул. Демидовская, 56, корпус 2, подъезд № 1

15:00-20:00

- ул. Маршала Жукова, 10-б

- ул. Макаренко, 13

16 марта

10:00 до 17:00

- ул. Демидовская, 56, корпус 2, подъезд № 2

- Промышленный проезд, 34, подъезд № 2

17 марта

10:00 до 17:00

- ул. Калинина, 77, подъезд № 2

- ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезды №№ 4, 5

18 марта

10:00 до 17:00

- ул. Калинина, 77, подъезд № 3

- ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 6

- ул. Демидовская, 56, корпус 2, подъезды №№ 3, 4

- Промышленный проезд, 34, подъезд № 3

19 марта

10:00 до 17:00

- ул. Калинина, 77, подъезд № 4

- ул. Металлургов, 45, корпус 6, подъезд № 7

23 марта

10:00 до 17:00

- ул. Калинина, 77, подъезд № 5

- ул. Демидовская, 56, корпус 3, подъезды №№ 1 - 3

- Промышленный проезд, 34, подъезд № 4

24 марта

10:00 до 17:00

- ул. Калинина, 77, подъезд № 6

25 марта

10:00 до 17:00

- Промышленный проезд, дом № 34, подъезд № 5

30 марта

10:00 до 17:00

- Промышленный проезд, дом № 34, подъезд № 6

ИСТОЧНИК KP.RU