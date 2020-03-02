В тульском "Арсенале" установлен рекорд по результативности

2 Март 2020 2020-03-02T11:18:52+03:00

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Вчера, 1 марта, на стадионе «Фишт» в рамках 20 тура РПЛ состоялся матч «Сочи» — «Арсенал», где туляки одержали верх над сочинцами и завершили матч со счётом 2:1.

Отметим, что данная игра была интересной во всех аспектах — впервые с 2018 года на поле вышел скандальный футболист Александр Кокорин, который и забил гол в ворота туляков после акой долгой спортивной паузы, а также был определён самый результативный игрок тульского «Арсенала». В матче против «Сочи» оба победных гола в ворота противника забил Евгений Луценко. И именно это обновило Книгу достижений тульского футбола, а сам футболист установил рекорд результативности игрока «Арсенала» за один сезон в премьер-лиге.

На данный момент на счету Луценко уже девять мячей.

ИСТОЧНИК KP.RU