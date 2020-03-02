2 Март 2020 2020-03-02T10:47:25+03:00

2 марта один из посёлков Тулы останется без воды Фото: Алексей ФОКИН

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Как сообщает АО «Тулагорводоканал», сегодня, 2 марта, посёлок Нижние Присады в Туле останется «обезвоженным». Воду тулякам отключат с 10 часов утра и до окончания работ.

А причиной временного прекращение водоснабжения служат ремонтно-восстановительные работы на артезианской скважине.

После окончания работ может быть временное ухудшение качества питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU