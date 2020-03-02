2 марта один из посёлков Тулы останется без воды
Жители посёлка Нижние Присады проведут полдня без холодной воды
2 марта один из посёлков Тулы останется без водыФото: Алексей ФОКИН
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Как сообщает АО «Тулагорводоканал», сегодня, 2 марта, посёлок Нижние Присады в Туле останется «обезвоженным». Воду тулякам отключат с 10 часов утра и до окончания работ.
А причиной временного прекращение водоснабжения служат ремонтно-восстановительные работы на артезианской скважине.
После окончания работ может быть временное ухудшение качества питьевой воды.
ИСТОЧНИК KP.RU