2020-03-02T09:34:25+03:00
Происшествия

В Тульской области дачный вор обокрал москвичку

Подозреваемый заключен под стражу
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вор залез в дачу жительницы Москвы в садовом товариществе около деревни Бараново Ясногорского района. Мужчина забрал аудиомагнитофон, цифровую телеприставку, DVD-плеер, телескопическую удочку, безинерционную катушку для неё, пылесос. А из сарая украл мультиварку.

Общий ущерб составил 27 тысяч рублей. Полицейские задержали безработного и ранее судимого 54-летнего жителя поселка Пахомово.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По каким адресам Тулы в марте будет отключен газ
«Ростелеком» объявляет о старте IV Всероссийского семейного ИТ-марафона
«Ростелеком» сделал умной первую многоэтажку в Туле
Для сотрудников завода в Тульской области, прибывших из КНР, закончился срок обсервации
В тульском "Арсенале" установлен рекорд по результативности
2 марта один из посёлков Тулы останется без воды
В Тульской области дачный вор обокрал москвичку
В Туле на ул. Октябрьской "ВАЗ" насмерть сбил пешехода
Погода в Туле 2 марта: облачно и + 5 градусов
В Туле столкнулись фургон и внедорожник: есть пострадавший
Информация о погибшем ребенке на масленичных гуляньях в Туле оказалась фейком
МЧС предупредило туляков об усилении ветра
В Тульской области начали готовить детские лагеря к лету
Жителя Тульской области, обокравшего дом, выдал оставленный мобильник
В Тульской области потушили возгорание в жилом доме до приезда пожарных
Погода в Туле 1 марта: переменная облачность и + 5 градусов
В Туле на трассе М-2 "Крым" столкнулись две легковушки: пострадали четверо