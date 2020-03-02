В Тульской области дачный вор обокрал москвичку

2 Март 2020 2020-03-02T09:34:25+03:00

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Вор залез в дачу жительницы Москвы в садовом товариществе около деревни Бараново Ясногорского района. Мужчина забрал аудиомагнитофон, цифровую телеприставку, DVD-плеер, телескопическую удочку, безинерционную катушку для неё, пылесос. А из сарая украл мультиварку.

Общий ущерб составил 27 тысяч рублей. Полицейские задержали безработного и ранее судимого 54-летнего жителя поселка Пахомово.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU