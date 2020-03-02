В Тульской области дачный вор обокрал москвичку
Подозреваемый заключен под стражу
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Вор залез в дачу жительницы Москвы в садовом товариществе около деревни Бараново Ясногорского района. Мужчина забрал аудиомагнитофон, цифровую телеприставку, DVD-плеер, телескопическую удочку, безинерционную катушку для неё, пылесос. А из сарая украл мультиварку.
Общий ущерб составил 27 тысяч рублей. Полицейские задержали безработного и ранее судимого 54-летнего жителя поселка Пахомово.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU