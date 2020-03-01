МЧС предупредило туляков об усилении ветра

1 Март 2020 2020-03-01T17:41:13+03:00

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Главное управление МЧС России по Тульской области предупредило жителей региона об усилении юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 12-17 м/с.

Туляков призывают быть осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо сообщать в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU