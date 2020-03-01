1 Март 2020 2020-03-01T16:24:08+03:00

Об этом говорили на совещании в министерстве труда и социальной защиты региона

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В Тульской области начали готовить детские лагеря к лету. Об этом говорили на совещании в министерстве труда и социальной защиты региона.

В надлежащее состояние в период расконсервации приведут загородные учреждения. При организации палаточных лагерей также будут соблюдены требования методических рекомендаций МЧС России.

Кроме того, на совещании была отмечена важность проведения в оздоровительных детских лагерях «Дней безопасности». Они включают в себя противопожарный инструктаж с персоналом, беседы с детьми, распространение наглядной агитации, практические тренировки по отработке планов эвакуации при пожаре и показ возможностей пожарной техники с привлечением сотрудников оперативных служб и других общественных движений.

ИСТОЧНИК KP.RU