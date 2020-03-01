В Тульской области начали готовить детские лагеря к лету
В Тульской области начали готовить детские лагеря к лету. Об этом говорили на совещании в министерстве труда и социальной защиты региона.
В надлежащее состояние в период расконсервации приведут загородные учреждения. При организации палаточных лагерей также будут соблюдены требования методических рекомендаций МЧС России.
Кроме того, на совещании была отмечена важность проведения в оздоровительных детских лагерях «Дней безопасности». Они включают в себя противопожарный инструктаж с персоналом, беседы с детьми, распространение наглядной агитации, практические тренировки по отработке планов эвакуации при пожаре и показ возможностей пожарной техники с привлечением сотрудников оперативных служб и других общественных движений.
ИСТОЧНИК KP.RU