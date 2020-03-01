Жителя Тульской области, обокравшего дом, выдал оставленный мобильник

1 Март 2020 2020-03-01T14:11:52+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Белеве житель поселка Бобрики обокрал дом. Мужчина забрался внутрь, выставив стекло. Его наживой стали продукты питания, алкоголь и сигареты. Общий ущерб составил 1 тысячу рублей.

Но по забывчивости оставил свой мобильный телефон на месте происшествия.

Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали безработного и ранее судимого за имущественные преступления 37-летнего мужчину.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU