В Тульской области потушили возгорание в жилом доме до приезда пожарных
В результате происшествия пострадал человек
Фото: Алексей ФОКИН
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Ночью 1 марта в жилом доме в п. Брусянский Узловского района произошел пожар.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета.
По прибытии на ул. Мира, пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано своими силами.
В результате происшествия пострадал человек, в комнате обгорел пол.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 12 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU