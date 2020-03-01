2020-03-01T12:40:07+03:00
Происшествия

В Тульской области потушили возгорание в жилом доме до приезда пожарных

В результате происшествия пострадал человек
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Ночью 1 марта в жилом доме в п. Брусянский Узловского района произошел пожар.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета.

По прибытии на ул. Мира, пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано своими силами.

В результате происшествия пострадал человек, в комнате обгорел пол.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 12 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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